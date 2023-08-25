«Барыс» победил «Нефтехимик» в Кубке Блинова
«Барыс» дома обыграл «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова — 3:1.
У клуба из Астаны хет-трик оформил Роман Старченко. У клуба из Нижнекамска шайбу забросил Илья Хохлов.
В следующем матче «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в «регулярке» КХЛ 2 сентября.
«Нефтехимик» в этот же день откроет сезон матчем с «Динамо» Минск.
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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Старченко — 1, 16:47 — 1:0. Старченко — 2 (Полохов), 33:43 — 2:0. Старченко — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 51:32 — 3:0. Хохлов — 1 (мен.), 52:45 — 3:1.
Вратари: Шутов — Тихомиров.
Штраф: 33 — 9.
Броски: 24 (7+10+7) — 33 (8+15+10).
Судьи: Белов, Оскирко.
25 августа. Омск. G-Drive Арена.
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