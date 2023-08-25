Волков о возможном возвращении Соколова в «Трактор»: «Знаю, как тяжело забрать права из Екатеринбурга»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о том, возможно ли возвращение в «Трактор» нападающего Егора Соколова.

— Я слежу за развитием отношений Соколова и «Оттавы». Пока они не могут прийти к соглашению. Сейчас права на него принадлежат «Автомобилисту». Но я знаю, как тяжело забрать права из Екатеринбурга. Если он решит вернуться в КХЛ, то мы приложим все усилия, чтобы заполучить. Несмотря на то, что Егор родился в Екатеринбурге, он воспитанник «Трактора». Челябинская прописка ему ничего не гарантирует, но этот игрок нам интересен.

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 5 матчей за «Оттаву» в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка.