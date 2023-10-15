«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» в КХЛ
«Металлург» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Денис Зернов. В основное время за гостей отличились Данила Юров, Никита Гребенкин и Никита Михайлис.
Шайбы хозяев забросили Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червени.
«Металлург» с 29 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ после 20 матчей. «Барыс» (16 очков) занимает десятое место на «Востоке» после 19 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Голы: Барбер — 8, 14:12 — 1:0. Старченко — 3 (бол., Бекетаев, Муратов), 22:40 — 2:0. Юров — 5 (бол., Зернов, Гребенкин), 25:20 — 2:1. Гребенкин — 7, 35:37 — 2:2. Михайлис — 5 (Яковлев, Петунин), 36:12 — 2:3. Червены — 2 (Старченко, Савицкий), 57:12 — 3:3. Зернов — 6 (Михайлис), 64:00 — 3:4.
Вратари: Шутов — Набоков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (8+11+11+2) — 32 (9+14+8+1).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
15 октября. Астана. Барыс-Арена
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|18
|14
|4
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|4
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|18
|11
|7
|23
|5
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|18
|11
|7
|23
|6
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|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
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|8
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|15.10
|12:00
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Барыс – Металлург Мг
|3 : 4 ОТ
|15.10
|12:30
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Авангард – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:30
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Сал. Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|15:00
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Автомобилист – Витязь
|- : -