15 октября «Автомобилист» на своем льду в Екатеринбурге встретится с подмосковным «Витязем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на территории комплекса «Уралец».

Онлайн-сервис «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Автомобилист» — «Витязь». Начало — в 14.45. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Ключевые события противостояния «Автомобилист» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» с 24 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» занимает 11-е место с 9 баллами на Западе.

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