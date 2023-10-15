«Автомобилист» — «Витязь»: прямая трансляция матча КХЛ
15 октября «Автомобилист» на своем льду в Екатеринбурге встретится с подмосковным «Витязем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на территории комплекса «Уралец».
Онлайн-сервис «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Автомобилист» — «Витязь». Начало — в 14.45. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.
Ключевые события противостояния «Автомобилист» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Автомобилист» с 24 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» занимает 11-е место с 9 баллами на Западе.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Лада
|19
|9
|10
|22
|5
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Нефтехимик
|17
|5
|12
|14
|12
|Адмирал
|16
|5
|11
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|18
|11
|7
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|15.10
|12:00
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Барыс – Металлург Мг
|- : -
|15.10
|12:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|15:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -