«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Адмиралу»

«Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде уступил в овертайме «Адмиралу» со счетом 4:5.

В составе уфимцев отличились Иван Дроздов, Александр Хмелевский, Данил Башкиров и Сергей Шмелев. У владивостокцев шайбы забросили Александр Горшков, Дмитрий Бучельников, Кирилл Петьков, Клиффорд Фу и Антон Берлев

После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.