Бакош договорился о расторжении контракта с «Сочи»

«Сочи» и словацкий нападающий Мартин Бакош расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Hokejove aktuality.

В текущем сезоне Бакош провел 36 матчей и набрал в них 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.

Ранее он в КХЛ выступал за «Куньлунь», «Адмирал» и московский «Спартак».