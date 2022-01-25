Стали известны два варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ

«СЭ» стали известны подробности двух вариантов продолжения или завершения регулярного чемпионата КХЛ.

Первый вариант — доигровка оставшихся матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае, клубы проведут еще по три матча.

Второй — всем командам засчитываются 45 игр, сыгранных в регулярке (по минимальному количеству игр, проведенных одной командой — «Автомобилистом»). Остальные матчи и личная статистика хоккеистов, сыгранные командами после отметки в 45 игр, аннулируются.