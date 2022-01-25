Агент Бабаев: «Критика «Авангардом» Толчинского не влияет на переговоры о контракте»

Агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев высказался о том, что хоккеиста часто критикуют.

«Руководство клуба имеет право высказываться о том, как играет тот или иной хоккеист его команды в этом сезоне. Разговоры же о контракте ведутся в нормальном формате, есть конструктивный диалог.

По поводу оценки его игры в этом сезоне у меня другое мнение: я, наоборот, считаю, что он играет на команду. У него показатель полезности намного выше, чем в прошлом году, и очков он набрал на одно меньше по сравнению с прошлогодним графиком. Другое дело, что он не выдает такую же результативность, отставая на шесть голов от прошлогоднего графика, но передач сделал больше», — цитирует Бабаева ТАСС.

Игрок не попал в окончательный состав сборной России на Олимпиаду. Руководство команды заявило, что Толчинский справедливо не попал в команду.