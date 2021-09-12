Питерс: «Ждем от Шумакова более уверенной игры»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

— Мне очень понравилось, как мы стартовали в этом матче. Но потом у нас начались определенные проблемы с удалениями. Пришлось спасаться. Но выделил бы Галкина, который закрыл ворота на замок и не позволил сопернику увеличить свое преимущество, позволил нам остаться в игре. Также бы отметил очень важный гол в формате 6 на 5, который забил Белоусов. Еще он отлично реализовал буллит. В этой игре есть моменты, которые мне понравились, а также те, которые нужно исправлять, — цитирует тренера сайт «Авто».

— Когда Да Коста снова выйдет на лед?

— Завтра у нас будет день без тренировки на льду — ребята должны отдохнуть. Поэтому, возможно, мы увидим и Стефана Да Косту, и Патриса Кормье послезавтра в Мытищах.

— Насколько довольны игрой Шумакова в начале сезона? Он пока не забивал и не так часто угрожает воротам.

— Мы ждем от него более уверенной игры, как и от других игроков атаки. Нам нужно лучше двигать шайбу, больше создавать моментов, больше оказывать помощи нашим защитникам. Я думаю, у Сергея все впереди. Будем работать, исправлять недочеты — и ребята будут прибавлять.