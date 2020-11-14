«Автомобилист» в овертайме обыграл рижское «Динамо»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2.

На шайбы Геннадия Столярова и Зиле Кристапса екатеринбуржцы ответили точными бросками Никиты Трямкина, Дэна Секстона и Алексея Макеева, забросившего победную шайбу.

После этого матча «Автомобилист» с 37 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 6 очками — на последней строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Столяров — 1 (Мюррей, Зиле), 2:52 — 1:0. Трямкин — 2 (мен., Коварж), 7:39 — 1:1. Зиле — 2 (бол., Индрашис, Дарзиньш), 8:11 — 2:1. Секстон — 4 (Холланд, Бочаров), 25:51 — 2:2. Макеев — 16 (бол., Геноуэй, Мэйсек), 64:35 — 2:3.

Вратари: Галимов — Коварж.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 24 (9+7+4+4) — 44 (7+18+16+3).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

14 ноября. Рига. «Арена Рига».