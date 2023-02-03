«Трактор» в гостях переиграл «Автомобилист»
«Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе гостей отличились нападающий Петр Хохряков и форвард Максим Шабанов.
За «Автомобилист» забросил нападающий Кертис Волк.
«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 58 очков за 59 матчей.
«Автомобилист» располагается на третьей строчке с 73 очками за 58 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Хохряков — 4 (Пулккинен, Капустин), 22:16 — 0:1. Шабанов — 14 (Тертышный, Ткачев), 24:34 — 0:2. Волк — 10 (бол., Широков, Да Коста), 26:04 — 1:2.
Вратари: Бобков (58:19) — Устименко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 40 (3+20+17) — 17 (8+6+3).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
3 февраля. Екатеринбург. Уралец
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