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Сегодня, 19:15

«Трактор» в гостях переиграл «Автомобилист»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе гостей отличились нападающий Петр Хохряков и форвард Максим Шабанов.

За «Автомобилист» забросил нападающий Кертис Волк.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 58 очков за 59 матчей.

«Автомобилист» располагается на третьей строчке с 73 очками за 58 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Хохряков — 4 (Пулккинен, Капустин), 22:16 — 0:1. Шабанов — 14 (Тертышный, Ткачев), 24:34 — 0:2. Волк — 10 (бол., Широков, Да Коста), 26:04 — 1:2.

Вратари: Бобков (58:19) — Устименко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 40 (3+20+17) — 17 (8+6+3).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

3 февраля. Екатеринбург. Уралец

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ХК Автомобилист
ХК Трактор
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