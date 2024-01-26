«Автомобилист» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Екатеринбурге 26 января и завершилась победой хозяев — 2:1 Б.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 68 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Автомобилист» с 70 очками — на четвертой строчке «Востока».

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