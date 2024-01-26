«Торпедо» по буллитам уступило «Автомобилисту»

«Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в серии буллитов уступило «Автомобилисту» — 1:2.

В основное время на гол Максима Летунова хозяева ответили точным броском Брукса Мэйсека, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Торпедо» с 68 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Автомобилист» с 70 очками — на четвертой строчке «Востока».

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Летунов — 24 (Воронин, Ян), 22:59 — 0:1. Мэйсек — 21 (Волк), 30:27 — 1:1.

Победный буллит: Мэйсек.

Вратари: Галкин — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+6+6+1) — 28 (6+7+14+1).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

26 января. Екатеринбург. Уралец.