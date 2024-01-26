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Сегодня, 19:24

«Торпедо» по буллитам уступило «Автомобилисту»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в серии буллитов уступило «Автомобилисту» — 1:2.

В основное время на гол Максима Летунова хозяева ответили точным броском Брукса Мэйсека, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Торпедо» с 68 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Автомобилист» с 70 очками — на четвертой строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Летунов — 24 (Воронин, Ян), 22:59 — 0:1. Мэйсек — 21 (Волк), 30:27 — 1:1.

Победный буллит: Мэйсек.

Вратари: Галкин — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+6+6+1) — 28 (6+7+14+1).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

26 января. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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КХЛ: СКА — ЦСКА, «Авангард» обыграл «Ак Барс». Расписание и результаты матчей 26 января
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 57 37 20 80
2 Авангард 55 38 17 79
3 Сал. Юлаев 55 35 20 74
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Ак Барс 55 32 23 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 55 21 34 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 55 16 39 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 55 32 23 68
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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Авангард – Ак Барс
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Автомобилист – Торпедо
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