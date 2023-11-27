«Ак Барс» подписал контракт с Алексеем Марченко
«Ак Барс» заключил контракт с защитником Алексеем Марченко.
Соглашение с 31-летним россиянином будет действовать до конца сезона-2023/24.
«Алексей — опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве. Игроков его уровня не так много на рынке. Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы. Алексей правильно оценил и наше предложение, и свои возможности. Он давно не играл — восстанавливался после повреждения — но делал это грамотно, и его стартовое состояние нас устроило. Мы уверены, что Марченко усилит команду», — приводит пресс-служба казанцев слова генерального менеджера клуба Марата Валиуллина.
В сезоне-2022/23 Марченко выступал за «Локомотив», в составе которого провел 22 матча в регулярном чемпионате и сделал 5 результативных передач, также у него 3 голевых паса в 12 играх плей-офф.
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