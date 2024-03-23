«Автомобилист» 23 марта в Екатеринбурге примет СКА в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Поединок на арене «Уралец» начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Автомобилист» — СКА можно будет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

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В третьей игре серии «Автомобилист» победил СКА в первом овертайме — 2:1. На 78-й минуте победную шайбу забросил Кертис Волк. При этом Аликин отразил 42 броска в створ, а Никита Серебряков почти вдвое меньше — 22.Счет в серии: 3-0 в пользу команды Николая Заварухина.

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