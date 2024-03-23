Жамнов об отмене матча против «Металлурга»: «Информации о новой дате пока нет, команда готовится»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отмене матча плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«Матч отменен. Пока новой информации о дате нет, ждем. Команда здесь, готовимся», — сказал Жамнов «СЭ».

Встреча должна была пройти 23 марта на арене «Мегаспорт» в Москве. Ранее сообщалось, что на этот матч были проданы все билеты. Счет в серии 2-1 в пользу магнитогорской команды.