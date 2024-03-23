Форвард «Трактора» Шаров: «Впереди в плей-офф серии еще серьезнее и ставки еще выше»

Нападающий «Трактора» Александр Шаров поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (4-0) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«С ума сейчас сходим. Немного порадуемся, отдохнем и будем готовиться, потому что впереди серии еще серьезнее и ставки еще выше. Надо идти дальше, — говорит Шаров. 4-0 в серии — супер! Что есть сказать? У нас команда и единый коллектив, благодаря этому и победили. Сейчас главная задача — надо пройти следующий раунд, а потом уже ставить цель Кубок. Просто работаем и готовимся», — приводит слова Шарова «РБ Спорт».

«Трактор» первым пробился в полуфинал Кубка Гагарина.