СКА одержал сотую победу под руководством Ротенберга
СКА выиграл сотый матч под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба армейцев.
7 ноября СКА на выезде обыграл «Трактор» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Все победы важны, но некоторые особенные. Сегодня СКА выиграл сотый матч под руководством Романа Ротенберга. Нашего главного тренера — с юбилеем! Работаем по системе, выполняем установку — и побед будет еще больше!» — сказано в сообщении клуба.
Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. После 39 матчей петербуржцы с 51 очком занимают пятое место в Западной конференции КХЛ.
Источник: ХК СКА
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|21
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|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
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|41
|15
|26
|35
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|Сочи
|39
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23.12
|7.12
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|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
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|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
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Северсталь – Динамо М
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