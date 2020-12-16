«Автомобилист» расторг контракт с Плэттом

«Автомобилист» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с нападающим клуба Джеффом Плэттом, сообщает клубная пресс-служба.

35-летний канадец с белорусским паспортом перешел в клуб из Екатеринбурга в прошлом сезоне, за это время успев провести 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.