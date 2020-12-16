«Автомобилист» расторг контракт с Плэттом
14:49
«Автомобилист» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с нападающим клуба Джеффом Плэттом, сообщает клубная пресс-служба.
35-летний канадец с белорусским паспортом перешел в клуб из Екатеринбурга в прошлом сезоне, за это время успев провести 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.
«Автомобилист» по соглашению сторон расторг контракт с Джеффом Плэттом. Нападающий перешел в нашу команду в прошлом году, всего сыграл 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 16, 2020
Наш клуб благодарит Джеффа за работу и желает удачи в продолжении карьеры. pic.twitter.com/gGeFY7ukBB
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