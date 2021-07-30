«Автомобилист» расторг контракт с Березиным
15:54
Защитник Максим Березин покинул «Автомобилист». Клуб на официальном сайте сообщил, что расторг контракт с игроком.
30-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился 4 голевыми передачами при показателе полезности «-6».
В плей-офф Березин принял участие в одном матче, не набрав результативных баллов.
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