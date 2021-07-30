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Tokyo 2020
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«Автомобилист» расторг контракт с Березиным

15:54
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Защитник Максим Березин покинул «Автомобилист». Клуб на официальном сайте сообщил, что расторг контракт с игроком.

30-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился 4 голевыми передачами при показателе полезности «-6».

В плей-офф Березин принял участие в одном матче, не набрав результативных баллов.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6385/

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Иван Шитик все материалы автора

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