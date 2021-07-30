Бывший тренер СКА Занатта возглавил «Куньлунь» и сборную Китая
15:52
Бывший тренер СКА Айван Занатта назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сообщает сайт китайского клуба КХЛ. 60-летний специалист также возглавил сборную Китая.
Бывший главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев вернется в клуб в качестве ассистента Занатты.
В 2010 году Занатта стал главным тренером СКА, а через полгода был отправлен в отставку. В сезоне-2017/18 он работал помощником главного тренера в «Сочи».
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