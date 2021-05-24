«Автомобилист» продлил контракты с двумя молодыми хоккеистами
11:07
Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракты с молодыми хоккеистами из своей системы, сообщает сайт клуба.
Еще как минимум на два года в структуре клуба остаются центральные нападающие — 23-летний Денис Еркин и 20-летний Александр Фоминцев. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты.
В прошлом сезоне Еркин выступал в «Горняке». На его счету 11 (2+9) очков в 38 матчах ВХЛ.
Фоминцев дебютировал в ВХЛ, сыграв 4 матча за «Горняк».
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