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«Автомобилист» продлил контракты с двумя молодыми хоккеистами

11:07
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Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракты с молодыми хоккеистами из своей системы, сообщает сайт клуба.

Еще как минимум на два года в структуре клуба остаются центральные нападающие — 23-летний Денис Еркин и 20-летний Александр Фоминцев. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты.

В прошлом сезоне Еркин выступал в «Горняке». На его счету 11 (2+9) очков в 38 матчах ВХЛ.

Фоминцев дебютировал в ВХЛ, сыграв 4 матча за «Горняк».

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6342/

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