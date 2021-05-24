«Автомобилист» продлил контракты с двумя молодыми хоккеистами

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракты с молодыми хоккеистами из своей системы, сообщает сайт клуба.

? ХК «Автомобилист» ?? продлил контракты с молодыми хоккеистами из своей системы. Еще как минимум на 2?? года в структуре нашего клуба остаются центральные нападающие — 23-летний Денис Еркин и 20-летний Александр Фоминцев. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты. pic.twitter.com/AJodUiHLRo — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 24, 2021

Еще как минимум на два года в структуре клуба остаются центральные нападающие — 23-летний Денис Еркин и 20-летний Александр Фоминцев. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты.

В прошлом сезоне Еркин выступал в «Горняке». На его счету 11 (2+9) очков в 38 матчах ВХЛ.

Фоминцев дебютировал в ВХЛ, сыграв 4 матча за «Горняк».