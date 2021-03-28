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«Автомобилист» претендует на Шипачева

19:17
Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru
Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» намерен предложить контракт форварду московского «Динамо» Вадиму Шипачеву. При этом уральцы предлагают однолетнее соглашение нападающему, а москвичи — двухлетнее. Напомним, что контракт Шипачева с «Динамо» заканчивается 30 апреля.

«Динамо» проиграло СКА со счетом 0:4 в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победа в противостоянии осталась за командой из Санкт-Петербурга со счетом 4-1.

(Алексей Шевченко)

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