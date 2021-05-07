Потапов сменил «Авангард» на «Трактор»
Нападающий Алексей Потапов продолжит карьеру в «Тракторе», информирует сайт клуба. Контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина заключён на два года.
В прошедшем сезоне нападающий выступал за омский «Авангард», с которым победил в Кубке Гагарина. Потапов набрал 2 (0+2) очка в 18 матчах плей-офф и 9 (4+5) в 52-х играх регулярного чемпионата.
В сезоне-2017/18 форвард побеждал в Кубке Гагарина в составе «Ак Барса». Всего он провел более 500 матчей в КХЛ и выступает в Лиге с момента ее создания. Нападающий принимал участие в Матче звезд в сезоне-2016/17, а также завоевывал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира вместе со сборной России.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/38637-aleksey-potapov-prodolzhit-kareru-v-traktore/
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