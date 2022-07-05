«Автомобилист» подписал американского защитника Эберта

«Автомобилист» объявил о заключении контракта с защитником Ником Эбертом.

28-летний американец подписал соглашение с клубом из Екатеринбурга на два года.

Хоккеист уже выступал в КХЛ за «Слован» в сезоне-2017/18.

В прошлом сезоне Эберт играл за шведский «Эребру», на его счету 32 (9+23) очка в 49 матчах за команду.