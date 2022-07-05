«Спартак»: «Контракт с Индрашисом подписан согласно регламенту. Будем решать вопрос в правовом поле»

«Спартак» ответил на заявление игрока сборной Латвии Индрашиса о том, что тот не подписывал контракт с клубом

«Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом.

В конце июня красно-белые объявили о заключении контракта с 31-летним форвардом. Сегодня, 5 июля, хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

«Контракт между «Спартаком» и Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду и должны исполняться.

Вопрос о действующем контракте между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», — говорится в заявлении «Спартака».

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.