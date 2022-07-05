«Ак Барс» взял на просмотр бывшего защитника «Авангарда» Чудинова

«Ак Барс» взял на просмотр бывшего защитника «Авангарда» Максима Чудинова.

32-летний россиянин подписал просмотровый контракт с клубом из Казани и примет участие в предсезонных сборах команды.

Чудинов выступал за «Авангард» с 2017 по 2021 год. До этого он играл за СКА и «Северсталь». Всего на счету защитника 232 (75+157) очков в 669 матчах в КХЛ.

Хоккеист стал свободным агентом по окончании сезона-2020/21 и пропустил следующий сезон.