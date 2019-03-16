"Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии

"Автомобилист" выиграл у "Салавата Юлаева" (2:0) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал равным - 1-1.

В составе победителей отличились Георгий Белоусов и Стефан Да Коста. Третий матч состоится в Уфе 18 марта.

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Второй матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Белоусов - 1 (бол., Кучерявенко, Литовченко), 9:24 - 1:0. Да Коста - 1 (Голышев), 26:44 - 2:0.

Вратари: Коварж - Метсола (57:56 - 58:12, 58:20 - 59:16, 59:34 - 59:36).

Штраф: 12 - 35.

Броски: 41 (17+11+13) - 25 (9+7+9).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

16 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 1-1 (0:1)

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