«Автомобилист» обыграл минское «Динамо», команды забросили 11 шайб

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское «Динамо» — 6:5. В составе хозяев дубль оформил Анатолий Голышев. У гостей две шайбы забросил Михаил Стефанович.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)

Голы: Голышев — 10 (Дацюк, Василевский), 10:44 — 1:0. Ковыршин — 5 (Стефанович, Морроу), 27:42 — 1:1. Павлович — 4 (мен.), 29:47 — 1:2. Обидин — 5 (Гареев), 31:07 — 2:2. Плэтт — 8 (бол.), 32:26 — 3:2. А. Костицын — 12 (бол., Готовец, Ковыршин), 43:51 — 3:3. Мамкин — 1 (Кучерявенко, Гареев), 45:57 — 4:3. Стефанович — 3 (Морроу, А. Костицын), 51:45 — 4:4. Батыршин — 3 (Кучерявенко, Гареев), 55:46 — 5:4. Стефанович — 4 (Достанко, Ковыршин), 57:05 — 5:5. Голышев — 11 (Дацюк, Василевский), 60:27 — 6:5.

Вратари: Фомин (Галкин, 57:05) — Осипков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (12+14+12+3) — 23 (5+10+8+0).

Судьи: Гамалей, Морозов.

30 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».