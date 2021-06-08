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«Спартак» обещал погасить все долги по зарплате в ближайшее время

15:47
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев перед церемонией закрытия сезона КХЛ в Барвихе рассказал о статусе выплата долгов по зарплате перед игроками и тренерами.

«Долги по зарплате за прошлый сезон будут погашены в ближайшее время», — сказал Беляев.

Напомним, что, по информации «СЭ», красно-белые имеют задолженность перед игроками и тренерским штабом в виде зарплаты за месяц, а также бонусов.

В прошлом сезоне КХЛ «Спартак» занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

(Алексей Шевченко)

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