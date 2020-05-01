«Автомобилист» не стал продлевать контракты с Доусом и еще шестью хоккеистами

В связи с истечением срока контрактов «Автомобилист» расстался с группой игроков и тренеров, сообщает официальный сайт клуба.

Екатеринбург покидают защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Найджел Доус, Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артем Гареев, игроки молодежной команды «Авто» Семен Мирошников и Максим Седов.

Также ушли ассистент главного тренера основной команды Константин Шафранов и главный тренер молодежной команды Виталий Соловьев.

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