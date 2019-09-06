«Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал СКА. Клуб из Санкт-Петерубрг потерпел первое поражение в сезоне, уступив со счетом 2:5.

Победная шайба на счету 22-летнего нападающего «Автомобилиста» Андрея Обидина. В концовке встречи, при счете 2:4, СКА снял вратаря, но это привело только еще к одной шайбе «Авто»: пустые ворота поразил Брукс Мэйсек, который оформил дубль.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Мэйсек — 2 (мен., Гуркин), 26:44 — 1:0. Кетов — 1 (мен., Рукавишников, Земченок), 34:11 — 1:1. Мозер — 1 (бол., Хрипунов), 34:22 — 2:1. Обидин — 1 (Гареев), 37:46 — 3:1. Зуб — 1 (Дыбленко), 47:42 — 3:2. Василевский — 1 (бол., Доус, Обидин), 54:27 — 4:2. Мэйсек — 3 (п.в., Трямкин), 59:29 — 5:2.

Вратари: Коварж — Кочетков (58:03 — 59:29).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (14+18+6) — 31 (8+14+9).

Судьи: Оскирко, Раводин.

6 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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