«Автомобилист» обыграл «Металлург» и повел в серии 3-2
«Автомобилист» дома обыграл «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:3.
Голами в составе команды из Екатеринбурга отметились Алексей Макеев, Алексей Василевский, Кертис Волк, Ник Эберт, Андрей Обидин и Стефан Да Коста. За клуб из Магнитогорска забили Филипп Майе, Никита Коростелев и Брендан Лайпсик.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.
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КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)
Голы: Макеев — 2 (бол., Голышев, Кормье), 2:27 — 1:0. Василевский — 1 (Волк, Мэйсек), 11:03 — 2:0. Волк — 3 (Да Коста, Широков), 13:55 — 3:0. Эберт — 3 (Мэйсек, Макеев), 20:30 — 4:0. Обидин — 1 (Волк, Эберт), 25:58 — 5:0. Майе — 1 (Лайпсик), 27:54 — 5:1. Коростелев — 2 (Лайпсик), 30:02 — 5:2. Лайпсик — 2 (Майе, Керран), 36:42 — 5:3. Да Коста — 1 (п.в., Широков), 58:25 — 6:3.
Вратари: Маттссон (Бобков, 13:55) — Паскуале (Кошечкин, 13:55, 55:33 — 55:55, 56:09 — 58:25, 59:29 — 59:55).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 25 (11+9+5) — 33 (4+16+13).
Судьи: Гамалей, Оленин.
10 марта. Екатеринбург. Уралец.
Счет в серии: 3-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -