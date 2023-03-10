«Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
В основное время за омскую команду забили Семен Чистяков, Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов. За клуб из Новосибирска отметились Тревор Мерфи, Валентин Пьянов и Михал Чайковски.
Победу «Авангарду» принес гол Зията Пайгина в овертайме.
«Авангард» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров, Пьянов), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковски — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2 (Шарипзянов), 62:22 — 4:3.
Вратари: Демченко — Красоткин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2).
Судьи: Гашилов, Соин.
10 марта. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 4-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -