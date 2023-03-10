«Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.

В основное время за омскую команду забили Семен Чистяков, Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов. За клуб из Новосибирска отметились Тревор Мерфи, Валентин Пьянов и Михал Чайковски.

Победу «Авангарду» принес гол Зията Пайгина в овертайме.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров, Пьянов), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковски — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2 (Шарипзянов), 62:22 — 4:3.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2).

Судьи: Гашилов, Соин.

10 марта. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 4-1