«Автомобилист» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге 13 января и завершилась победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За команду из Тольятти в основное время голы забили Никита Попугаев, Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян. У екатеринбургского клуба отличились Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Березин.