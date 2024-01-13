Московское «Динамо» забросило три шайбы за три минуты в начале матча с «Торпедо»

Московское «Динамо» забросило три шайбы в ворота «Торпедо» в начале матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Игра проходит на «ВТБ-Арене» в Москве.

Счет на исходе первой минуты открыл Игорь Чернышов. Две минуты спустя Дмитрий Рашевский удвоил преимущество бело-голубых, а еще через 24 секунды Бреннан Менелл сделал счет 3:0.

«Динамо» может одержать пятую подряд победу в КХЛ. Ранее команда Алексея Кудашова обыграла «Куньлунь» (7:1), «Спартак» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1) и ЦСКА (4:2).