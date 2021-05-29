«Автомобилист» и «Югра» совершили обмен игроков. Клуб из Ханты-Мансийска получил права на ограниченно свободного агента Михаила Шалагина. Между тем, в систему «Авто» на двухлетние трехсторонние контракты переходят 18-летний нападающий Иван Павлюк и 17-летний защитник Ярослав Трофимов, сообщает сайт клуба.

?"Автомобилист" и «Югра» совершили обмен игроков.



Клуб из Ханты-Мансийска получил права на Михаила Шалагина. Между тем, в систему нашего клуба на двухлетние трёхсторонние контракты переходят 18-летний нападающий Иван Павлюк и 17-летний защитник Ярослав Трофимов. pic.twitter.com/V531rSlagM — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 29, 2021

В прошлом сезоне Павлюк провел 52 матча в МХЛ и набрал 19 (8+11) баллов за результативность.

В Молодежной хоккейной лиге на счету Трофимова 44 матча и 9 (2+7) очков с показателем полезности «+7». В ВХЛ Ярослав Трофимов провел 2 поединка.

Что касается Михаила Шалагина, который теперь будет выступать за «Югру», то он выступал в системе «Авто» с ноября 2020 года. За главную команду «Автомобилиста» Шалагин провел 2 матча в КХЛ, а за «Горняк» на его счету 33 поединка, включая плей-офф.