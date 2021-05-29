Ткачев может подписать контракт не только с «Лос-Анджелесом»

Нападающий Владимир Ткачев, выступавший за СКА, в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов НХЛ, но это не обязательно будет «Лос-Анджелес». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В субботу журналист Джон Ховенн в Twitter сообщил, что «Лос-Анджелес» близок к подписанию контракта с Ткачевым. Ранее 25-летний хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон, после чего Бабаев в своем Instagram заявил, что игрок планирует продолжить карьеру в НХЛ.

«Владимира Ткачева сейчас даже в России нет, когда он приедет, тогда и будем принимать решение, — цитирует ТАСС Бабаева. — Да, он может подписать в ближайшее время контракт с одним из клубов НХЛ, но это не обязательно будет «Лос-Анджелес».

Ткачев выступал за СКА с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11+ 27) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков.