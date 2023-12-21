«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в КХЛ
«Автомобилист» дома одержал победу над «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
Победу екатеринбуржцам принесли голы Сергея Зборовского и Сергея Широкова. За казанцев отличился Александр Радулов.
«Автомобилист» (49 очков) после 43 матчей поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» (50) после 42 игр идет пятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Радулов — 10 (бол., Юдин, Свечников), 23:05 — 0:1. Зборовский — 3 (Мэйсек), 34:53 — 1:1. Широков — 5 (бол., Волк, Да Коста), 50:18 — 2:1.
Вратари: Галкин — Билялов (59:14).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (12+4+8) — 28 (10+9+9).
Судьи: Раводин, Спирин.
21 декабря. Екатеринбург. Уралец.
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|40
|27
|13
|57
|2
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|42
|24
|18
|50
|6
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|7
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|8
|Сибирь
|42
|19
|23
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|8 : 3
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
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