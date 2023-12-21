5 очков Буше помогли «Авангарду» разгромить «Сочи» со счетом 8:3
«Авангард» дома одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:3.
Дублем за омичей отметился Рид Буше. Также американец отдал две голевые передачи. Еще один дубль на счету Райана Спунера. По одной шайбе забросили Иван Игумнов, Валентин Пьянов, Александр Филатьев и Сергей Бойков. Дамир Шарипзянов сделал три ассиста.
За «Сочи» отличились Сергей Попов, Кирилл Рассказов и Джереми Бракко
«Авангард» (57 очков) после 40 матчей вышел на первое место в Восточной конференции. «Сочи» (32) идет предпоследним на «Западе» после 42 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сочи» — 8:3 (1:0, 4:1, 3:2)
Голы: Игумнов — 4 (Венгрыжановский, Шарипзянов), 2:01 — 1:0. Пьянов — 6 (бол., Буше, Шарипзянов), 25:04 — 2:0. Спунер — 14 (Буше, Ткачев), 28:22 — 3:0. Филатьев — 2 (Николишин), 33:12 — 4:0. Попов — 9 (Рассказов, Галенюк), 38:20 — 4:1. Бойков — 3 (Чмыхов), 38:53 — 5:1. Буше — 29 (бол., Шарипзянов, Спунер), 41:11 — 6:1. Рассказов — 9 (Бракко, Галенюк), 46:10 — 6:2. Буше — 30 (Ткачев, Гуляев), 52:22 — 7:2. Бракко — 7 (Сагадеев, Гараев), 54:01 — 7:3. Спунер — 15 (бол., Буше, Шарипзянов), 55:54 — 8:3.
Вратари: Мишуров — Бердин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 40 (11+13+16) — 21 (6+7+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 декабря. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
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|5
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|7
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|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|8 : 3
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|21.12
|19:00
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Нефтехимик – Барыс
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
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|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
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