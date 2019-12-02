«Авангард» в гостях обыграл «Амур»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Амур» со счетом 2:1. Победный гол забил Роб Клинкхаммер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Андригетто — 9 (Широков), 1:49 — 0:1. Клинкхаммер — 6 (бол., Широков, Бек), 38:56 — 0:2. Т. Зогорна — 9 (Г. Зогорна, Голубев), 47:41 — 1:2.

Вратари: Аликин (58:29) — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 22 (8+6+8) — 29 (12+10+7).

Судьи: Наумов, Оленин.

2 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».