«Авангард» в четвертый раз в сезоне победил «Салават»

«Авангард» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» (2:1). У хозяев 2 (1+1) очка на счету защитника Вячеслава Войнова. 29-летний россиянин набрал 100-е и 100-е очко в лиге.

«Ястребы» обыграли уфимскую команды в четвертый раз в сезоне (5:2, 2:1 Б, 4:1).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Мартынов — 3 (Кошелев, Войнов), 12:25 — 1:0. Хартикайнен — 11 (бол., Сошников, Умарк), 30:01 — 1:1. Войнов — 8 (Андригетто, Широков), 49:13 — 2:1.

Вратари: Бобков — Кареев (, 58:46).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (13+11+4).

Судьи: Акузовский, Гофман.

21 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».