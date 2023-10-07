«Трактор» в первом матче после увольнения Гатиятулина победил «Авангард»

«Трактор» на выезде обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Челябинска заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Максим Шабанов, Сергей Калинин и Егор Попов. Единственную шайбу за омскую команду забил Михаил Гуляев.

После этой игры «Трактор» поднялся на 5-е место в таблице «Востока» (18 очков в 16 играх). 4 октября челябинский клуб отправил в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина. К этому матчу команду готовил Алексей Заварухин, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Авангард» идет на 7-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции (16 очков в 14 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Робинсон — 1 (Яруллин), 19:10 — 0:1. Шабанов — 3 (Тертышный, Телегин), 24:17 — 0:2. Калинин — 2 (Карпухин, Щучинов), 25:28 — 0:3. Гуляев — 1 (Ткачев, Буше), 26:18 — 1:3. Попов — 2 (п.в., Блажиевский), 58:42 — 1:4.

Вратари: Демченко (Проскуряков, 25:28, 57:17 — 58:42) — Мыльников.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (9+6+8) — 30 (10+10+10).

Судьи: Наумов, Спирин.

7 октября. Омск. G-Drive Арена.