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Сегодня, 18:39

«Авангард» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Авангард» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске на G-Drive Арене в субботу, 7 октября. Челябинская команда одержала победу со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Первые три шайбы в матче забросили игроки челябинской команды — Чарльз Робинсон (19:10), Максим Шабанов (24:17) и Сергей Калинин (25:28). Во втором периоде один гол хозяев провел Михаил Гуляев (26:18), а Егор Попов установил окончательный счет в концовке встречи (58:42).

Робинсон в этой встрече забросил первую шайбу за «Трактор». Он перешел в челябинский клуб 21 сентября, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 16 11 5 25
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Лада 16 8 8 20
4 Ак Барс 14 9 5 19
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сибирь 15 7 8 16
7 Авангард 14 7 7 16
8 Сал. Юлаев 14 7 7 14
9 Адмирал 13 5 8 12
10 Амур 13 4 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 13 3 10 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 15 11 4 23
2 Торпедо 14 10 4 21
3 Сочи 14 10 4 20
4 Динамо М 14 10 4 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 СКА 14 7 7 14
9 Северсталь 13 6 7 13
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
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7.10 13:00
Куньлунь РС – Спартак
 3 : 4
7.10 14:00
Авангард – Трактор
 1 : 4
7.10 17:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
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Сочи – Северсталь
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