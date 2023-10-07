«Авангард» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске на G-Drive Арене в субботу, 7 октября. Челябинская команда одержала победу со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Первые три шайбы в матче забросили игроки челябинской команды — Чарльз Робинсон (19:10), Максим Шабанов (24:17) и Сергей Калинин (25:28). Во втором периоде один гол хозяев провел Михаил Гуляев (26:18), а Егор Попов установил окончательный счет в концовке встречи (58:42).

Робинсон в этой встрече забросил первую шайбу за «Трактор». Он перешел в челябинский клуб 21 сентября, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

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