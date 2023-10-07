Форвард «Спартака» Голдобин: «Мы не супер хорошо играем в обороне, но компенсируем это заброшенными шайбами»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался об игре красно-белых.

«Мы, видимо, не супер в обороне хорошо играем, но компенсируем это заброшенными шайбами. Если бы меньше пропускали, то больше бы выигрывали. Сами себе очень много привозим голов, увлекаемся атакой. У нас есть защитники, которые играют хорошо и в атаке, и в обороне, просто мы сами ошибаемся, привозим много голов, даем создать», — приводит ТАСС слова Голдобина.

Также он рассказал, как команда поздравила его с днем рождения. 7 октября хоккеисту исполнилось 28 лет.

«Все поздравили, обняли, пожелали, чтобы не было травм. Я ждал, конечно, подарка, но это ладно. Хотелось выйти на матч с хорошим настроением. Что касается моей результативности, то я бы с удовольствием забивал каждый матч, но у соперников тоже есть вратари, и команды хорошо играют. Сегодня отдал передачу, но, главное, рад за команду, что мы победили. Павел Порядин молодец, отличился у нас», — добавил спортсмен.

В субботу «Спартак» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 4:3. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков. Всего в 16 матчах текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» пропустил 49 шайб.