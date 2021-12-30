«Трактор» обыграл «Авангард» и поднялся на первое место на «Востоке»

«Трактор» обыграл «Авангард» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За челябинский клуб голами отметились Артем Блажиевский, Никита Тертышный и Томаш Гик.

В составе команды из Омска шайбу забросил Алексей Береглазов.

«Трактор» набрал 67 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» имеет на счету 54 очка.

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«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Блажиевский — 3 (Кулик), 7:20 — 0:1. Тертышный — 21 (Седлак, Исаев), 11:54 — 0:2. Гика — 10 (Ткачев, Вилл), 33:08 — 0:3. Береглазов — 5 (Каблуков, Семенов), 59:03 — 1:3.

Вратари: Грубец (53:18 — 58:14, 59:03) — Вилл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 47 (8+17+22) — 25 (10+7+8).

Судьи: Оленин, Ромасько.

30 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.