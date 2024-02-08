«Спартак» на выезде обыграл «Авангард», команды забросили 8 шайб

«Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Авангард» со счетом 5:3.

В составе московской команды отличились Ансель Галимов, Шейн Принс, Дмитрий Вишневский, Александр Беляев и Максим Цыплаков. У хозяев дубль оформил Рид Буше, еще один гол забил Райан Спунер.

После этого матча «Спартак» с 80 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» с 84 очками — на второй строчке «Востока».

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«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Голы: Галимов — 10 (бол., Принс, Беляев), 1:45 — 0:1. Принс — 16 (Цыплаков), 5:10 — 0:2. Вишневский — 8 (Морозов, Савиков), 10:48 — 0:3. Беляев — 9 (Орлов, Галимов), 33:02 — 0:4. Буше — 43 (Шарипзянов, Спунер), 38:53 — 1:4. Буше — 44 (Спунер, Шарипзянов), 40:24 — 2:4. Спунер — 21 (Ткачев, Чистяков), 48:27 — 3:4. Цыплаков — 30 (Пашин), 54:25 — 3:5.

Вратари: Проскуряков (Мишуров, 10:48) — Кареев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 43 (12+12+19) — 31 (13+8+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

8 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11855 зрителей.