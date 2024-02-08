Канарейкин оценил силовой прием Холодилина против Толчинского

Российский тренер России Федор Канарейкин поделился мнением о решении спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием против форварда СКА Сергея Толчинского в матче регулярного чемпионата.

«Оцениваю силовой прием Холодилина как правильный: это был контакт, который закончил данный эпизод. Толчинский на тот момент работал с шайбой, а Никита, который был рядом, пошёл до конца. Никакой грубости в его действиях или преднамеренности я не вижу. Согласен с решением СДК, поскольку в данном случае руки никак не поднимались, а Сергей шел прямо на борт и никак себя не подстраховывал. Холодилин лишь завершил своё действие», — сказал Канарейкин RT.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Толчинский пропустит следующую игру команды, но игрок не выбыл до конца сезона.