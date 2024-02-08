«Барыс» проиграл СКА и лишился шансов на выход в плей-офф
«Барыс» дома по буллитам проиграл СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2 Б.
У казахстанского клуба гол забил Нельсон Ножье. У питерцев в концовке третьего периода отметился Александр Никишин.
В основное время команды забросили по одной шайбе. В серии буллитов точнее оказались гости — 5:4. Победный бросок реализовал Марат Хайруллин.
«Барыс» потерпел девятое поражение подряд. Астанинцы лишились шансов на выход в плей-офф КХЛ. Клуб набрал 46 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
СКА с 85 очками занимает первое место в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ножье — 6 (бол., Старченко, Скленичка), 41:54 — 1:0. Никишин — 16 (Хайруллин, Кадейкин), 59:18 — 1:1.
Победный буллит: Хайруллин.
Вратари: Паскуале — Мойсевич (58:09 — 59:18).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 17 (5+7+5+0) — 36 (8+11+12+5).
Судьи: Белов, Фатеев.
8 февраля. Астана. Барыс-Арена. 4160 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|61
|24
|37
|58
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|60
|19
|41
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|60
|40
|20
|84
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|61
|36
|25
|80
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|8.02
|16:30
|
Авангард – Спартак
|3 : 5
|8.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|1 : 2 Б
|8.02
|18:00
|
Лада – Амур
|- : -
|8.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|8.02
|19:00
|
Локомотив – Адмирал
|- : -
|8.02
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|8.02
|19:30
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -