«Барыс» проиграл СКА и лишился шансов на выход в плей-офф

«Барыс» дома по буллитам проиграл СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

У казахстанского клуба гол забил Нельсон Ножье. У питерцев в концовке третьего периода отметился Александр Никишин.

В основное время команды забросили по одной шайбе. В серии буллитов точнее оказались гости — 5:4. Победный бросок реализовал Марат Хайруллин.

«Барыс» потерпел девятое поражение подряд. Астанинцы лишились шансов на выход в плей-офф КХЛ. Клуб набрал 46 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА с 85 очками занимает первое место в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ножье — 6 (бол., Старченко, Скленичка), 41:54 — 1:0. Никишин — 16 (Хайруллин, Кадейкин), 59:18 — 1:1.

Победный буллит: Хайруллин.

Вратари: Паскуале — Мойсевич (58:09 — 59:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (5+7+5+0) — 36 (8+11+12+5).

Судьи: Белов, Фатеев.

8 февраля. Астана. Барыс-Арена. 4160 зрителей.