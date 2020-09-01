«Авангард» скорбит в связи со смертью Ржиги
«Авангард» выразил соболезнования родным бывшего главного тренера Милоша Ржиги. Знаменитый хоккейный тренер скончался на 62-м году жизни в Чехии. Он возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/14.
«Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/14. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить", — говорится в Twitter «Авангарда».
Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 1, 2020
Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне 2013/14. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить. pic.twitter.com/lhIRm672rP
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1300763597874900993